Alcaraz, de 20 anos, necessitou de quatro sets e duas horas e 25 minutos para se impor a Daniel, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam de 2023, onde tem como melhor resultado a chegada aos quartos de final no ano passado.

O espanhol, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2022, vai defrontar na terceira ronda o canadiano Denis Shapovalov, 32.º da hierarquia, que hoje eliminou o italiano Matteo Arnaldi, 106.º do ranking, por 6-2, 3-6, 6-3 e 6-3.

