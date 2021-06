"O Real Madrid comunica que Carlo Ancelotti será o novo treinador da equipa principal para as próximas três temporadas", pode ler-se numa breve nota do clube 'merengue', que encontrou assim o sucessor do francês Zinedine Zidane, depois deste ter anunciado a sua saída na última quinta-feira.

Ancelotti, que já orientou o Real Madrid entre 2013 e 2015, tendo conquistado a 'décima', a 10.ª Liga dos Campeões do clube em 2014, estava sob contrato com os ingleses do Everton até 2024, mas o clube de Liverpool não conseguiu manter o técnico, cuja mulher é de origem espanhola e diz apreciar a vida madrilena.

O regresso de Ancelotti, de 61 anos, para suceder a Zidane, seu antigo adjunto (2013/2014), é visto como uma tentativa de apaziguamento dentro do balneário, já que os 'pesos pesados' veem com bons olhos serem de novo dirigidos pelo técnico italiano, adepto como Zidane de um trabalho protetor, ao contrário de uma gestão mais agressiva, como o caso de outro italiano, António Conte, que terá estado nas contas de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

