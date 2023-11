Há duas semanas, as duas equipas defrontaram-se em Braga, com a vitória a pender para os espanhóis por 2-1, mas o técnico italiano de 64 anos lembrou as dificuldades que os 'arsenalistas' colocaram à sua equipa.

"Jogaram muito bem contra nós, criaram-nos problemas na parte final. Olhem o que aconteceu nos últimos 30 minutos quando baixámos os braços pensando que já estava [decidido, a vencer por 2-0]. O aspeto defensivo, contra uma equipa que tem tanta qualidade, é importante", frisou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O Real Madrid lidera o grupo só com vitórias (nove pontos) e, se vencer na quarta-feira, carimba desde já a passagem aos oitavos de final.

"Neste momento da época, resolver a fase de grupos após quatro jogos seria muito bom, mas há que lutar. Jogámos há pouco tempo em Braga, conhecemo-nos bem e é uma boa equipa que vem ao [Estádio Santiago Bernabéu] tentar pontuar. Temos de dar o máximo", alertou.

Questionado sobre o extremo espanhol Álvaro Djaló, que tem estado em destaque no Sporting de Braga e marcou o golo bracarense diante dos madridistas, Carlo Ancelotti preferiu destacar o coletivo da turma portuguesa.

"Tem jogadores muito rápidos na frente, tem o avançado-centro [Banza] muito rápido e alto e teremos de controlar tudo isso. No geral, o Sporting de Braga joga simplesmente bem o futebol. Se isso é suficiente para ganhar? Creio que não, há muitas outras coisas", disse.

O médio inglês Jude Bellingham lesionou-se no ombro esquerdo no jogo do campeonato com o Rayo Vallecano, no domingo (0-0), e hoje treinou de forma limitada, estando em dúvida para quarta-feira.

"Se vai jogar, não sei. Hoje, não fez todo o treino para evitar golpes no ombro, mas sentiu-se confortável, nos movimentos que fez sentiu-se bem, sem problemas. Pode ser que jogue, mas provavelmente amanhã [quarta-feira] avaliarei com ele", revelou Ancelotti.

Real Madrid, primeiro classificado, com nove pontos, e Sporting de Braga, terceiro, com três, defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em jogo que será arbitrado pelo turco Halil Umut Meler.

