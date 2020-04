O Capitão Tom Moore tem feito furor, e com a sua perseverança, o veterano de guerra tem vindo a angariar fundos que já ultrapassaram os 30 milhões de euros (27.5 milhões de libras) para o Serviço Nacional de Saúde inglês, o NHS. Entre vários outros convites, foi também convidado para visitar a McLaren. O Capitão Tom Moore é um veterano da Segunda Guerra Mundial, de 99 anos a quem lhe foi feito um desafio. Por cada volta que desse ao jardim à roda da sua casa angariava um determinado valor. A verdade é que são tantas as voltas, que já ultrapassou os 30 milhões de euros. Leu bem, trinta milhões! Tendo em conta que está a espantar o mundo pela sua força de vontade, já recebeu convites de vários lados, inclusive da McLaren, assim que o atual bloqueio do coronavírus for levantado. Tom Moore é um lutador, e à sua maneira está a fazer a sua quota parte na luta. Enquanto muitos se queixam de estar fechados em casa, Tom Moore não para de lutar contra a Covid-19. É caso para dizer:”You’ll Never Walk Alone”.



Moore é um fã de longa data do automobilismo e recebeu um telefonema de Lando Norris durante o fim de semana. “Tenho certeza que já lhe disseram muitas vezes, mas do meu lado e de todos aqui na McLaren queremos dar-lhe os parabéns pelo que você está a fazer”, disse Norris a Moore.