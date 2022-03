Capitão da Itália diz que jogadores estão "destruídos"

O capitão da seleção italiana de futebol, Giorgio Chiellini, afirmou hoje que a equipa ficou destruída com a surpreendente derrota com a Macedónia do Norte (1-0), no 'play-off' para o Mundial2022, e pediu a continuidade do técnico Roberto Mancini.