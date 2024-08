Canoístas lusos fazem o pleno e apuram-se para finais dos Mundiais de velocidade

Os canoístas portugueses Fernando Pimenta (K1 500 metros), Teresa Portela e Francisca Laia (K2 200), e Teresa Portela e Messias Baptista (K2 500 misto) apuraram-se hoje para as respetivas finais dos Campeonatos do Mundo de velocidade, no Uzbequistão.