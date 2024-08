João Ribeiro e Messias Batista cumpriram a prova em 1.27,82 minutos, numa corrida em que a medalha de ouro foi para a dupla alemã Jacob Schopf/Max Lemke, com 1.26,87, a de prata para os húngaros Bence Nadas/Sandor Totka, com 1.27,15, e a de bronze para os australianos Jean van der Westhuyzen/Tom Green, com 1.27,29.

Esta foi a melhor prestação de um K2 masculino português em Jogos Olímpicos, superando o 12.º de Joaquim Queirós/Rui Fernandes, em Atlanta1996.

VR // MO

Lusa/Fim