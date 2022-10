Maciel começou por integrar um trio da frente em fuga, acabou por perder terreno para os rivais -- que levariam ouro e prata -- e integrou um outro trio mais atrasado, que também se desfez, ao longo dos 26,2 quilómetros, no Rio Lima.

O limiano terminou o seu desempenho a 6.01 minutos do espanhol Manuel Garrido, que ganhou em 2:04.52, impondo-se ao húngaro Marton Kover, segundo, por 10 segundos e ao compatriota Manuel Campos, terceiro, por 5.10, depois de um sprint que deixou o polaco Mateusz Borgiel, quarto, a dois segundos.

Sérgio Maciel foi bronze no Europeu da Dinamarca, em julho, num pódio que sucedeu a outros êxitos, como o ouro no mundial sub-23 de 2018, depois da prata no ano anterior, a mesma que também tinha conquistado em 2016, na altura enquanto júnior.

Em K1 feminino sénior, obrigadas aos mesmos 26,2 quilómetros, Mariana Morais foi 16.ª, a 16.10 minutos da campeã, a húngara Vanda Kiszli, ouro em 2:05.55 horas.

Hoje, destaque ainda para a participação de Fernando Pimenta e José Ramalho em C1.

Portugal tem, para já, cinco medalhas nestes Mundiais, nomeadamente o ouro de Fernando Pimenta na short race e da júnior Beatriz Fernandes em C1 na distância longa, com a atleta limiana a ser igualmente bronze na short race, aberta a todos os escalões etários.

Também os juniores Ana Pereira e Joel Miranda, ambos em C1, conquistaram o bronze.

Os Mundiais de maratonas juntam em Ponte de Lima 890 canoístas, oriundos de 36 países.

