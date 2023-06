Ramalho, três vezes vice-campeão do mundo e sete vezes campeão da Europa, concluiu a prova de K1 em 01:41.06,56 horas, a cerca de oito segundos do vencedor, o dinamarquês Mads Pedersen, enquanto no terceiro posto ficou o sul-africano Andrew Birkett.

No sábado, o canoísta natural de Vila do Conde também tinha conquistado a medalha de prata na 'short race', de novo atrás de Pedersen, com o sul-africano Matthew Fenn a completar então o pódio.

