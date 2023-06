A canoísta olímpica de 29 anos cumpriu a distância em 41,058 segundos, ficando com o bronze, atrás da nova campeã da Europa, a dinamarquesa Emma Jorgensen (40,106), e da 'vice' sérvia Milica Novakovic (41,006).

A atleta olímpica no Rio2016 tinha sido prata na mesma distância nos Europeus de Plovdiv, em 2017, e prata no K2 200 metros misto, com Messias Baptista, no Mundial de 2021, em Copenhaga.

Esta é a segunda medalha de Portugal nestes III Jogos Europeus, depois do bronze de Ana Cruz no kata, disciplina do karaté.

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

