O jogo até começou bem para o Borussia Dortmund, que marcou, logo aos 11 minutos, pelo veterano central Mats Hummels, mas o Friburgo deu a volta à beira do intervalo com dois golos, aos 45+2 e 45+6, pelo avançado Lucas Holer e pelo médio Nicolas Hofler, respetivamente.

Na segunda parte, o Dortmund fez o 2-2 aos 60 minutos, pelo dianteiro neerlandês Donyell Malen, e só chegou ao triunfo perto do final, aos 88 e 90+2, com Hummels a 'bisar' e Marco Réus a fechar a contagem.

Menos dificuldades teve outro dos candidatos ao título, o Leipzig, que resolveu a partida com três golos em menos de meia-hora, aos sete, 11 e 27 minutos, pelo jovem neerlandês Xavi Simmons, pelo avançado belga Lois Openda e pelo médio David Raum.

De assinalar que o internacional português sub-21 Fábio Carvalho foi lançado em campo aos 64 minutos, a render o internacional sueco Emil Forsberg.

Nos outros jogos da jornada, o Wolfsburgo recebeu e venceu o Union Berlim, por 2-1, enquanto o Estugarda, uma das surpresas da prova até ao momento, e o Hoffenheim foram vencer pelo mesmo resultado, 3-1, aos estádios do Mainz e do Colónia, respetivamente.

O avançado luso Tiago Tomás contribuiu para o triunfo do Wolfsburgo, ao ser lançado em campo a partir do minuto 72, a render o médio croata Lovro Majer.

O Bayer Leverkusen lidera a Bundesliga com 10 pontos, seguido do Bayern de Munique, com os mesmos pontos, dupla que é perseguida por um quarteto formado por Leipzig, Estugarda, Hoffenheim e Wolfsburgo, todos com nove pontos, em terceiro, quarto, quinto e sexto lugares, respetivamente.

A quarta jornada prossegue hoje com a partida Bochum-Eintracht Frankfurt e encerra no domingo com a receção do Darmstad ao Borussia Mönchengladbach.

