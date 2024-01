"João Cancelo sofreu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo durante o jogo com o Las Palmas. Está indisponível e a recuperação ditará o tempo que irá demorar a regressar aos relvados", lê-se numa nota do emblema catalão.

Na quinta-feira, em jogo da Liga espanhola, o lateral de 29 anos foi obrigado a ser substituído aos 11 minutos, no triunfo por 2-1 da sua equipa em Las Palmas.

Cancelo está emprestado ao FC Barcelona pelo Manchester City e leva 22 jogos, três golos e duas assistências em todas as provas pela equipa comandada por Xavi.

Com 50 internacionalizações e 10 golos pela seleção portuguesa, o jogador formado no Benfica tem presença praticamente garantida na lista de 23 convocados de Roberto Martínez para a fase final do Euro2024, que vai decorrer em junho e julho na Alemanha.

