Já o Arsenal prossegue imparável, depois de bater o Aston Villa (2-1) e, consequentemente, manter-se na liderança isolada da Premier League.

O atual campeão inglês, que além de Cancelo contou com Rúben Dias e Bernardo Silva entre os titulares, resolveu a partida da quinta jornada ainda antes do intervalo, face aos três golos do ponta de lança norueguês, aos 12, 23 e 38 minutos, naquele que foi o segundo 'hat-trick' desde chegou ao clube orientado por Pep Guardiola.

No segundo tempo, um belo remate de fora da área do lateral João Cancelo, aos 50 minutos, aumentou a contagem para os 'citizens', antes de o argentino Julian Alvarez se estrear a marcar na prova e logo com um 'bis', aos 65 e 87.

Haaland, antigo jogador do Borussia Dortmund, é o melhor 'artilheiro' da Premier League, com nove golos, à frente do sérvio Mitrovic, do Fulham, que tem cinco.

No norte de Londres, o Arsenal deu continuidade ao excelente de momento de forma, depois de somar o quinto triunfo em outros tantos jogos. O brasileiro Gabriel Jesus (30) marcou o primeiro golo e o compatriota Gabriel Martinelli (77) decidiu o desafio, três minutos depois de Douglas Luiz ter empatado para os 'villans'.

Os 'gunners' permanecem, assim, no comando do campeonato, com 15 pontos, mais dois do que o City (segundo) e quatro face ao Tottenham (terceiro), adversário do Sporting na Liga dos Campeões.

O lateral Cédric Soares e o médio Fábio Vieira, que ainda procura estrear-se pelo Arsenal, foram suplentes não utilizados para o técnico Mikel Arteta.

No reduto do 'vizinho' West Ham, um golo na própria baliza do defesa alemão Kehrer (34) colocou o Tottenham no comando da partida, uma vantagem que viria a ser anulada por 'culpa' do golo do checo Soucek (55), que fixou o resultado final em 1-1.

Em Anfield Road, o luso Fábio Carvalho foi opção nos 'reds' a partir do minuto 71, uma aposta que se revelou acertada, já que o extremo contratado ao Fulham marcou pela segunda vez consecutiva na prova para dar o triunfo 'fora de horas' (90+8 minutos) à equipa de Jürgen Klopp, ainda privado de Diogo Jota, que recupera de lesão.

Pelo Newcastle, o estreante Alexander Isak não podia ter desejado uma melhor estreia, face ao golo anotado aos 38 minutos, que acabou por revelar-se insuficiente, já que o brasileiro Firmino restabeleceu, aos 61, uma igualdade que parecia ser o desfecho mais certo na partida, não fora Fábio Carvalho emergir no final.

Os 'reds' alcançam o quinto posto, com oito pontos contabilizados, já os 'magpies' somam seis, depois de averbarem o primeiro desaire na 11.ª posição.

O duelo entre Bournemouth, que nos últimos dias despediu o técnico Scott Parker, e o Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage terminou com um 'nulo' (0-0), um resultado que mantém os 'wolves', ainda sem vitórias, no 18.º posto, com três pontos, menos um do que os 'cherries' (16.º).

Nos 'wolves', José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes, Pedro Neto e Gonçalo Guedes foram titulares, enquanto Daniel Podence entrou no decorrer da segunda parte. Toti Gomes não saiu do 'banco'.

A ronda cinco fica concluída na quinta-feira, com a receção do lanterna-vermelha Leicester ao Manchester United, dos portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

