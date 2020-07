"Os riscos envolvidos para todos juntamente com o sentimento que emana do número atualmente crescente de infeções por covid-19 na Croácia levaram a isto. Vamos tentar ganhar a experiência necessária para poder realizar um evento 'à prova de covid-19' no verão de 2021", disse o presidente, Ronald Kramer.

Esta decisão mexe com responsabilidades da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, pois de 30 de julho a 02 de agosto ia organizar uma prova de qualificação no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.

"É muito triste. Debatemos sobre todas as perspetivas, os prós e os contras das diferentes opções. Finalmente, o conselho executivo decidiu que o Campeonato Europeu da Juventude não deve ser realizado este ano. Tentámos ao máximo manter o EYC 2020 no calendário, mas não será possível", completou o dirigente

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

