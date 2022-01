"Devido às restrições impostas pela Federação Europeia de Andebol em relação ao EHF Euro 2022, onde cada atleta apenas poderá ingressar na competição 14 dias após ter estado positivo com covid-19, a seleção A masculina preteriu o Torneio, no qual já participou por diversas ocasiões, de modo a evitar contactos desnecessários e excesso de exposição antes do Campeonato da Europa", começou por justificar a Federação de Andebol de Portugal, através comunicado.

Além dos montenegrinos, os 'heróis do mar', comandados por Paulo Jorge Pereira, iriam medir forças no torneio com a Suíça e Ucrânia, antes de iniciar a participação no campeonato da Europa, previsto para acontecer entre 13 e 30 de janeiro, na Hungria e Eslováquia.

Deste modo, a equipa portuguesa, que "já sofreu alguns casos de covid-19, prefere proteger-se e vai continuar a preparação" em Matosinhos, até 11 de janeiro, dia em que viaja para a Hungria.

Os lusos vão disputar pela sétima vez o campeonato da Europa, tendo jogos marcados no Grupo B da ronda preliminar diante dos magiares, Islândia e Países Baixos, sempre em Budapeste.

Relativamente à inédita presença da equipa das 'quinas' no torneio olímpico, disputado no verão de 2021, saíram da convocatória Humberto Gomes e Alexis Borges, por opção técnica, enquanto Pedro Portela, Luís Frade, André Gomes e João Ferraz falham o Europeu2022 devido a lesão, sendo que, dos 20 atletas chamados, dois vão ter de ser descartados pelo selecionador luso.

