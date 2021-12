"Estamos profundamente perturbados com as violações dos direitos humanos por parte do Governo chinês. É importante estar em parceria com aliados quando temos uma abordagem contra a China", disse Trudeau em conferência de imprensa.

Os atletas canadianos vão participar nos jogos, mas nenhum funcionário do Governo canadiano viajará para a China, acrescentou.

O Canadá junta-se assim aos Reino Unido e Austrália, que também hoje anunciaram um boicote à competição, depois de, na segunda-feira, os Estados Unidos terem sido a primeira nação a tomar essa decisão.

Grupos de direitos humanos têm pressionado um boicote total aos Jogos de Inverno de Pequim, acusando a China de abusos de direitos contra minorias étnicas.

A competição vai decorrer entre 04 e 20 de fevereiro do próximo ano, na capital chinesa.

AJO (LG) // HB

Lusa/fim