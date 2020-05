O Campeonato nacional de Velocidade 2020 viu finalmente “Luz Verde” para o seu arranque, com a primeira Prova a realizar-se no circuito do Estoril nos dias 5, 6 e 7 de Junho.

No entanto subsistem algumas dúvidas quanto ao formato em que esta primeira prova se irá realizar temendo-se que a mesma se pode vir a organizar à “porta fechada” e com acessos limitados nas zonas de Boxes. Nas redes sociais pudemos captar os comentários do organizador, o Motor Clube do Estoril, nas palavras do seu Presidente, António Lima, que referiu o seguinte :

– ” A possibilidade de publico depende exclusivamente da autorização do Governo e de nenhuma outra entidade. Até ao momento todas actividades desportivas oficiais em todos os países do mundo, nenhuma permitiu até à data de hoje a presença de público. Tenho algumas dúvidas que o Governo permita a presença de público nas provas desportivas oficiais que aguardamos sejam aprovadas após dia 1 de Junho, embora pessoalmente considere que nos casos que fosse permitido assegurar as condições de distanciamento definidas pela DGS, deveria ser permitida a presença de público nas Bancadas. Mesmo em relação ás equipas, organização e serviços de apoio teremos de aguardar para saber qual o número de pessoas que serão permitidas em cada evento. Isto não serão regras para Junho, acredito que serão regras que vamos ter para todos os desportos ao ar livre durante todo o ano de 2020. A titulo de exemplo, o MotoGP tem uma estrutura de organização e equipas de 4200 pessoas e apenas serão permitidas 1200 e sem qualquer tipo de publico, convidados, etc Vamos aguardar as indicações do governo e caso seja necessário podemos assegurar que se permitirem publico nas bancadas, as regras da DGS serão asseguradas.”

Aguardemos então a decisão do Governo sobre esta matéria e esperemos que pelo menos nas Bancadas seja permitido assistir ao tão aguardado início do CNV 2020.