Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) anuncia que a prova, inicialmente prevista para 30 e 31 de janeiro, se deverá disputar em 03 e 04 de abril, uma data ainda a confirmar.

A FPTM revela ainda que "as eleições para delegados de jogadores, treinadores, árbitros e clubes serão adiadas para data oportuna a divulgar, assim que o confinamento geral obrigatório esteja terminado".

O decreto do Governo que regulamenta o novo confinamento geral devido à pandemia de covid-19 entrou em vigor às 00:00 de sexta-feira e decorre até 30 de janeiro.

Entre as restrições, o diploma prevê o encerramento do comércio e restauração, com exceção dos estabelecimentos de bens e serviços essenciais, assim como o dever de recolhimento domiciliário.

