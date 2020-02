Campeonato Italiano de Enduro: Primeira ronda cancelada devido ao coronavírus Itália já começou a pôr em causa e até a cancelar alguns eventos desportivos que iriam ter lugar nos próximos dias devido a um surto do coronavírus no país. O Campeonato Italiano de Enduro foi um dos afetados. desporto MotoSport desporto/campeonato-italiano-de-enduro-primeira-ronda-_5e540517c935e51293a466a8





Já foi confirmado que a primeira ronda do Campeonato Italiano de Enduro, que teria lugar neste fim-de-semana, em Passirano, não irá acontecer devido ao perigo de contágio pelo coronavírus.

Esta prova atrai, habitualmente, grande maioria das principais equipas e pilotos do Campeonato do Mundo de Enduro e a primeira ronda era vista como um bom local de preparação para esta temporada que se avizinha.

Esta medida, aprovada pelo Governo e pelo Ministro das Políticas da Juventude e do Desporto, Vincenzo Spadafora têm como principal objetivo a contenção e gestão do surto do coronavírus. Desta forma, o que se pretende é prevenir riscos e proteger melhor a saúde de todos aqueles que, nas diversas modalidades, participam em eventos e competições.

Esta decisão cobre todas as competições desportivas a ter lugar até dia 1 de março 1 de Março, sendo que teremos de aguardar para perceber quando poderão ser retomados os eventos desportivos com normalidade.

Foto: Campionato Italiano