Mais um português presente no Nacional de Superbikes em Espanha, desta na categoria de Pré-Moto3, Gonçalo Ribeiro, que lidera também no Nacional, teve uma excelente segunda corrida melhorando a sua posição do dia anterior em um lugar.

Na corrida ganha por Jose Esteban após grande luta com o segundo David Real, Gonçalo deu o seu melhor apesar do calor, acabando em 9º e nessa mesma posição, soma agora 13 pontos após a primeira ronda do Campeonato.

A próxima prova é já a 1 e 2 de Agosto em Barcelona!

Campeonato Espanha SBK, Pré-Moto3

1 Esteban Ruiz, Joel 50 25 | 25 2 Real Perez, David 40 20 | 20 3 Fuertes Juan, Alvaro 27 11 | 16 4 Bolaño Hernandez, Ivan 23 10 | 13 5 Torrecillas Urban, Carlos 21 13 | 8 6 Garcia Miguel, Marco 17 7 | 10 7 Rodriguez Martin, Adrian 17 8 | 9 8 Calatayud Pascual, Unai 16 16 | 0 913 6 | 7