Ao mesmo tempo que o Grande Prémio de Espanha rugia em Jerez, um pouco mais a Norte, em Navarra, disputava-se a segunda manga da primeira prova do Campeonato Espanhol de SBK, mais uma vez com a presença de portugueses como Pedro Nuno e Ivo Lopes, embora neste caso, a correr lado a lado, mas nas 1000 Open.

Tal como na primeira manga do dia anterior, Pedro Nuno da Yamaha Stratos, que também tem vindo a liderar o Nacional da classe, acabou a corrida no 9º lugar, em competição com pilotos muito credenciados como Florian Marino, Jeremi Guarnoni ou Roberto Tamburini, que aliás acabou atrás do português numa das mangas.

Nas Open 1000, a corrida mais uma vez foi ganha por Ivo Lopes que fez a limpeza completa dos 50 pontos em jogo.

Campeonato Espanha SBK, Navarra

1 Morales Gomez, Carmelo 45 20 | 25 2 Ramos Alvaro, Roman 45 25 | 20 3 Alcoba Espi, Marc 27 11 | 16 4 Pons Payeras, Miquel 22 16 | 6 5 Marino , Florian 21 8 | 13 6 Uramoto , Naomichi 21 10 | 11 7 Guarnoni Goma, Jeremy 19 9 | 10 8 Tamburini , Roberto 14 6 | 8 9 Romero Barbosa, Pedro Nuno 14 7 | 7

Campeonato Espanha Open 1000, Navarra

1 Lopes , Ivo 50 25 | 25 — — — — — 2 Leesch , Chris 40 20 | 20 — — — — — 3 Sieder , Kevin 29 13 | 16 — — — — — 4 Dufour , Paul 29 16 | 13 — — — — — 5 Zamorano Aranda, Joan 22 11 | 11