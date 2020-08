Os pilotos líderes no nosso Nacional de SBK, longe de ficarem em casa a ver as SBK de Jerez na TV, estão eles próprios no meio da ação, no outro extremo de Espanha, em Barcelona…

Ivo Lopes ficou sem carenagens decoradas para a BMW, ou adotou uma imagem minimalista…

Na primeira manga do ESBK, em que correm, Ivo Lopes mais uma vez venceu a sua classe Open1000 de Superstock ao acabar 8º na geral das SBK, e Pedro Nuno, que concorre na classe principal, acabou um par de lugares abaixo, em 9º, na Yamaha R1 da Stratos, ambos muito perto do vencedor Morales em termos de tempos, com a melhor volta de Ivo Lopes de 1:45.687 a um segundo da do vencedor.

Pedro Nuno Romero, por seu lado, terminou a escassas centésimas do experiente Roberto Tamburini à sua frente, mais uma vez acumulando experiência que sem dúvida dará jeito nas corridas do Nacional!