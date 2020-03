Campeonato do Mundo de SuperEnduro: Quinta ronda cancelada devido ao coronavírus O Campeonato do Mundo de SuperEnduro também já está a sofrer com o coronavírus. A quinta ronda foi cancelada devido ao facto de a doença continuar a alastrar-se por vários países. desporto MotoSport desporto/campeonato-do-mundo-de-superenduro-quinta_5e68c5058ca77d19679648f4





O Campeonato do Mundo de SuperEnduro também já está a sofrer com o coronavírus. A quinta ronda foi cancelada devido ao facto de a doença continuar a alastrar-se por vários países.

A Europa está a ser duramente atingida pelo Covid-19 e com a doença veio a ordem de cancelar eventos desportivos, sendo que muitos têm sido adiados ou cancelados nas últimas semanas.

Este é o caso da última ronda do Campeonato do Mundo de Super-Enduro, que estava prevista para este sábado, 14 de março, na Arena Atlas, em Lodz, na Polónia.

No entanto, nesta terça-feira, as Autoridades Regionais de Lodz decidiram cancelar todos os eventos que reunissem um elevado número de pessoas e que estivessem agendados para as próximas semanas.

Por enquanto, ainda não existem informações acerca de uma possível data para a realização da prova e teremos de aguardar para perceber se o evento irá ser adiado ou até mesmo cancelado.

Foto: Super Enduro World Championship