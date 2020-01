Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM 48: Mais e melhor As apresentações dos últimos anos do CPTT podem estar a tornar-se repetitivas, mas a verdade é que mais uma vez, está prestes a arrancar um campeonato super competitivo, provavelmente o melhor de toda a Europa. Ainda por cima, este ano, muitas novidades, quer seja em termos de novas provas, como também de pilotos, equipas e desporto AutoSport desporto/campeonato-de-portugal-de-todo-o-terreno-am_5e315067979f2f128ddce073





As apresentações dos últimos anos do CPTT podem estar a tornar-se repetitivas, mas a verdade é que mais uma vez, está prestes a arrancar um campeonato super competitivo, provavelmente o melhor de toda a Europa. Ainda por cima, este ano, muitas novidades, quer seja em termos de novas provas, como também de pilotos, equipas e carros, acrescentando ainda mais ao já de si grande parque automóvel que temos no nosso país.

Na apresentação do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM|48 2020, e o primeiro destaque foi lembrar um dos ícones do todo o terreno português, que perdeu a vida no recente Dakar: Paulo Gonçalves, piloto que nunca será esquecido pela família do todo o terreno.

Novamente, a AM48, empresa de Alejandro Martins patrocina o campeonato, e a juntar a esta boa notícia teremos também o regresso a tempo inteiro de Alejandro Martins, que depois de recuperado da sua lesão, irá correr o CPTT 2020 a tempo inteiro, aos comando do Mini com que já correu em Portalegre.

Do lado do Promotor, a Movielight, destacou-se a aprendizagem que se deu em 2019, primeiro ano nessa nova função: “Temos ainda um longo caminho de aprendizagem a percorrer, mas em 2020 para além dos acordo que já estão estabelecido com alguns canais de TV, estamos a desenvolver um projeto no Cabo, a fim de criar um bloco alargado de quatro a seis horas diárias que seja direcionados aos desportos motorizados (ndr, em geral e não específico do todo o terreno) num projeto que pretendemos fazer arrancar ainda neste primeiro trimestre”, disse Pedro Falé, CEO da Movielight, que acrescentou continuar a tentar junto dos canais de TV mais espaço para o desporto automóvel: “acreditamos que os live streaming dos prólogos do TT, à imagem do que já tem sido feito nos ralis, é sem dúvida uma mais valia em que se devia apostar, de modo a haver mais visibilidade e com isso mais retornos para todos os envolvidos no campeonato”, concluiu.

Para Ni Amorim, Presidente da FPAK: “Penso que temos todas as condições para ter um dos melhores campeonatos dos últimos anos, cinco provas para um campeonato como o CPTT era manifestamente pouco (ndr,o ano passado, mais uma vez, a Baja TT Rota do Douro foi anulada por decisão do organizador), sete parece-nos muito mais ajustado, mais a Taça Ibérica, das quais já definimos as notas datas, só falta a federação espanhola. Temos um parque automóvel no CPTT absolutamente fora de série, portanto, está tudo preparado para mais um grande ano”.

Novas provas

São duas grandes novidades no Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM|48. Depois do ano de 2019 ter ficado marcado por uma competição apenas com cinco provas, pelos motivos já referidos atrás, o CPTT recebe este ano as novas Baja TT Vindimas do Alentejo, evento do CPKA, novo clube que já o ano passado tentou colocar no terreno uma prova relativa à Taça de Portugal de Todo-o-Terreno, mas que foi anulada devido à situação de alerta vermelho colocada de pé pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a prova a ser suspensa por razões de segurança, que se prenderam com o elevado risco de incêndio rural.

A segunda novidade surge por parte do Automóvel Clube de Portugal, a Baja TT ACP, que traz para o campeonato outra novidade: a areia!

A competição inicia-se já para a semana com a Baja TT Vindimas Do Alentejo, continua no início de março com a Baja TT ACP. No fim desse mesmo mês, o primeiro de dois eventos da Escuderia Castelo Branco, a Baja TT Do Pinhal.

Segue-se a Baja de Loulé, no fim de semana da Páscoa, em maio o regresso ao Alentejo para a Baja TT Capital Dos Vinhos de Portugal.

Depois, um longo período de quatro meses sem provas, algo que se justifica com o risco de incêndio que é muito elevado nesse período, e bem mais susceptível de acontecer – ainda já tenham infelizmente recentemente havido incêndios bem graves em março e outubro, como foram os casos do Pinhal de Leiria e outros na zona Centro.

Por fim o CPTT termina com a Baja TT Idanha a Nova em setembro e a 34ª Baja Portalegre 500 em Outubro.

Calendário CPTT 2020

7/9 Fevereiro, Baja TT Vindimas do Alentejo

6/8 Março, Baja TT ACP

27/29 Março, Baja TT do Pinhal

9/11 Abril, Baja de Loulé

8/10 de Maio, Baja TT Capital Dos Vinhos De Portugal

11/13 de Setembro, Baja TT Idanha a Nova

29/31 Outubro, 34ª Baja Portalegre 500