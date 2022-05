O Mindelense, também atual campeão de São Vicente, conquistou o título cabo-verdiano em 2019, após vencer na final o Oásis Atlântico do Sal, por 3-1, tendo agora ficado integrado no grupo C, no qual se vai estrear no domingo.

No mesmo grupo, o Botafogo, da ilha do Fogo, vai receber a Académica do Mindelo, que marca presença na prova como o segundo representante de São Vicente, em virtude de a ilha ter o campeão nacional.

No grupo A, o Rosariense, de Santo Antão Norte, vai receber o Sporting Praia, enquanto a Ultramarina, de São Nicolau, terá pela frente o Varandinha, de Santiago Norte.

Já o grupo B, terá o encontro entre a Académica da Boa Vista e a Morabeza, da Brava, enquanto a Palmeira do Sal vai medir forças com a Académica do Porto Novo, representante de Santo Antão Sul.

O campeonato nacional regressa três anos depois, já que nem chegou a iniciar-se em 2020, porque os campeonatos regionais foram suspensos por causa das restrições impostas pela pandemia de covid-19.

A final da prova será em julho e todas as regiões desportivas ainda podem candidatar-se para receber o jogo decisivo da maior prova de clubes em Cabo Verde.

RIPE // MO

Lusa/Fim