Agora, tudo se vai 'jogar' em 05 de setembro, em Hamburgo, com a ITF a confirmar, com a anulação das provas das Bermudas e do Canadá, que este ano o circuito mundial (WTS) que deveria atribuir o título não vai chegar ao fim.

Desde 2009 que os campeões eram encontrados após a disputa de uma série de sete a 10 etapas, com uma grande final a encerrar a temporada, próxima do final do verão.

Com a pandemia, o circuito de 2020 não começou quando deveria, em março em Abu Dhabi, e depois sofreu anulações sucessivas, as últimas das quais as de Hamilton e Montreal, hoje anunciadas.

Em Hamburgo, só haverá o formato mais curto, o 'sprint', com menores distâncias de natação, ciclismo e corrida para percorrer. Na véspera, dia 04, disputa-se o título mundial de estafetas mistas.

FB // AMG

Lusa/Fim