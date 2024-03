Tiago Reis, que é navegado por Válter Cardoso, gastou 3:42.48,6 horas, deixando o segundo classificado, João Ramos (Toyota Hilux), a 3.49 minutos, com João Dias (Can Am) em terceiro, a 4.13 minutos.

"Estamos muito satisfeitos com a vitória, foi uma excelente operação para um campeonato que promete ser longo. Quando partimos para a especial de hoje, não sabíamos como poderíamos apanhar o traçado, por isso acho que conseguimos sempre manter um bom ritmo e enfrentar os pisos, que estavam muito degradados em alguns locais", afirmou Tiago Reis.

João Dias venceu, também, entre a classe Challenge (para veículos ligeiros), batendo Armindo Araújo (Can Am) por 24 segundos.

João Monteiro (Can Am) venceu entre os T4, para os veículos ligeiros derivados de série.

Nas motas, Martim Ventura (Husqvarna) foi o mais forte, batendo o campeão nacional António Maio (Yamaha) por 2.21 minutos. Maio liderou praticamente toda a prova, mas acabaria por sofrer um percalço na parte final dos quase 300 quilómetros cronometrados, aproveitado da melhor forma por Martin Ventura.

"Estou muito feliz. Esta vitória é muito importante para o começo deste novo projeto. Ainda me estou a adaptar, mas sair daqui com uma vitória é fantástico. Sinto que tive a sorte do meu lado e agradeço quem também me dá essa sorte", referiu Martim Ventura, no final.

Bruno Santos (Husqvarna) fechou os lugares do pódio.

A próxima prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno é o Rally Raid Portugal, de 02 a 07 de abril, prova também pontuável para o Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC). A prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal terá sede em Grândola e irá visitar o Ribatejo, o Alentejo e Espanha.

