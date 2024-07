Segundo o calendário divulgado pelo organismo, os 'leões', que conquistaram o título na época passada, recebem os vila-condenses numa sexta-feira, numa ronda em que o FC Porto joga no sábado, dia 10 de agosto, pelas 20:30, em casa frente ao Gil Vicente e o Benfica no domingo, dia 11, pelas 18:00, no terreno do Famalicão.

A primeira ronda termina na segunda-feira, dia 12, com o embate entre o Arouca e o Vitória de Guimarães.

