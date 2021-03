Os 'reds' não sabem o que é vencer em casa para a Liga inglesa desde 16 de dezembro, há quase três meses, e hoje chegaram ao oitavo jogo consecutivo sem vencer em Anfield, naquela que foi também a sexta derrota consecutiva no seu campo.

Um cenário muito 'feio' para a equipa treinada por Juergen Klopp, muito fustigada por lesões, mas que só isso não justifica o atraso gigantesco que já leva para as equipas da frente, num conjunto que continua a ter executantes de primeira linha.

Hoje, Diogo Jota foi chamado à titularidade -- com Firmino lesionado e Sadio Mane no banco, num regresso em pleno após a lesão em dezembro, apesar de no último jogo já ter sido opção como suplente, no desaire também em casa com o Chelsea (1-0).

A derrota de hoje começou a ser 'desenhada' ainda na primeira parte, numa má abordagem na sua área defensiva por parte da 'estrela' egípcia Mohamed Salah, que se deixou antecipar por Mario Lemina, que fez o 1-0, aos 45 minutos.

Para o Fulham, que teve o português Ivan Cavaleiro em campo até aos 85 minutos, momento em que foi substituído por Mitrovic, esta foi apenas a segunda vitória em casa dos 'reds' para a Liga, em 24 visitas desde 1950.

O Liverpool está em sétimo lugar, a 22 pontos do líder Manchester City e que podem passar a ser 25 -- se os 'citizens' vencerem hoje o dérbi de Manchester -, enquanto que o Fulham ainda ocupa a zona de descida, no 18.º lugar.

Esta derrota para os campeões ingleses surge a dois dias de a equipa defrontar em Budapeste o Leipzig, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e para a qual parte com uma vantagem de 2-0 fora.

Ainda na Liga inglesa, também em jogo da 27.ª jornada, o dia começou com um nulo entre West Bromwich (19.º) e Newcastle (16.º), estando as atenções viradas ainda hoje para o dérbi entre City (primeiro) e United (segundo), e, mais tarde, para a receção do Tottenham (oitavo) ao Crystal Palace (13.ª).

A equipa de José Mourinho, que tem menos dois jogos disputados, tem já hoje a possibilidade de ultrapassar o Liverpool na sétima posição.

RPM // AJO

Lusa/Fim