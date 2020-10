Formidável tanto dentro como fora de estrada, James Hillier enfrentará o Rally Dakar de 2022 com a equipa OMG Racing, patrocinada pela Rich Energy.

A arte de pilotar uma moto com habilidade é algo dominado por incrivelmente poucos. Em todas as suas disciplinas, o universo do motociclismo envolve diferentes graus de habilidade do piloto — desde curvas de alta velocidade em corridas de estrada e circuitos de GP, até saltos e woops em pistas de motocross, sem esquecer o terreno inóspito das corridas de rali. Poucos pilotos são realmente capazes de vencer o desafio de duas rodas em múltiplas disciplinas.

Sem dúvida, ganhar a venerável corrida da Ilha de Man TT não

é uma façanha pequena, e fazê-lo confere o estatuto de lenda no mundo das

corridas de estrada. No entanto, para James Hillier, vencedor do Tourist Trophy

de 2013, isso não é suficiente. O campeão britânico anunciou recentemente que

pretende participar no Rally Dakar de 2022 – o que significa que será o

primeiro campeão do TT de Man a embarcar numa tarefa tão desafiadora.

O Rally Dakar é inegavelmente um evento marcante no mundo do motociclismo. Cobrindo mais de 800 km no terreno mais exigente, arenoso e cansativo, o evento é realizado nas famosas dunas de areia da Arábia Saudita. Não é preciso dizer que andar continuamente em um terreno tão difícil exige intenso treino e preparação — sem mencionar os desafios na adoção de um novo regime para a transição das corridas de estrada. No entanto, dificilmente Hillier terá problemas de adaptação, de tão habilidoso que é sobre duas rodas.

Hillier tentará participar do Rally Dakar de 2022 com a equipa OMG Racing patrocinada pela Rich Energy. Inicialmente buscando participar de corridas de estrada notáveis, Hillier, juntamente com as aspirações da equipa para o ouro de corridas de estrada, ficaram parados devido à pandemia de COVID-19. Hillier espera focar-se no próximo ano nas corridas de estrada e no treino para o Dakar 2022, uma vez que esses eventos serão autorizados a retomar a atividade em 2021.