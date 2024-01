Rafa, aos 39 minutos, o turco Kökçü, aos 47, e o suplente croata Musa, aos 85, todos com o nome do 'rei' Eusébio nas costas, marcaram os golos dos 'encarnados', que somaram o terceiro triunfo consecutivo e pontuaram pela 15.ª vez seguida.

Os 'encarnados' passaram a somar 39 pontos, continuando a um do Sporting (5-1 ao Estoril Praia) e ficando com mais quatro do que o FC Porto (1-1 no Bessa), enquanto o Arouca, que tinha pontuado nas últimas quatro rondas, manteve-se com 16.

