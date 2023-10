Quatro dias depois do desaire caseiro com a Real Sociedad (0-1), que deixou a equipa praticamente fora dos oitavos de final da Liga dos Campeões, os 'encarnados' voltam ao campeonato, 21 dias após o sofrido triunfo por 1-0 no Estoril.

Um golo de António Silva, já nos descontos, aos 90+3 minutos, 'selou' o sétimo triunfo consecutivo na prova do 'onze' comandado pelo alemão Roger Schmidt, que vai agora em busca do oitavo, frente ao 10.º da tabela.

A presença, ou não, do argentino Ángel Di María, que falhou a receção aos bascos devido a lesão, é a grande incógnita no conjunto 'encarnado', sendo que o campeão mundial é o melhor marcador da equipa na prova, com cinco tentos.

Em caso de vitória, o Benfica (segundo, com 21 pontos) saltará para o comando, pelo menos até segunda-feira, dia em que o líder invicto Sporting (22 pontos) viaja a casa do Boavista (sexto, com 15), o local onde as 'águias' perderam os únicos pontos na prova, ao caírem por 3-2, aos 90+13 minutos, na primeira jornada.

Por seu lado, o Casa Pia chega à Luz, para um encontro agendado para as 18:00, na 10.ª posição, com nove pontos, e depois de duas derrotas consecutivas, no reduto do Gil Vicente (0-2) e na receção ao Estrela da Amadora (0-1).

No que respeita aos restantes três encontros do dia, destaque para a deslocação do Sporting de Braga (quarto, com 16 pontos) a casa do Gil Vicente (nono, com nove), também depois de uma derrota na 'Champions', perante o Real Madrid (1-2).

Os 'arsenalistas', que podem igualar provisoriamente o FC Porto no terceiro lugar, procuram a quarta vitória consecutiva no campeonato, face a um conjunto de Barcelos que caiu na última ronda (2-4 em Chaves), mas ganhou os dois últimos jogos em casa.

Ainda hoje, o Vitória de Guimarães (quinto, com 16 pontos) é anfitrião do Desportivo de Chaves (14.º, com sete), enquanto o Portimonense (12.º, com oito) recebe o lanterna-vermelha Estoril Praia (quatro pontos).

A ronda nove, que começou na sexta-feira, com a vitória do Moreirense por 10 em casa do Arouca, tem mais três jogos marcados para domingo, entre os quais a deslocação do FC Porto a Vizela, e fecha na segunda-feira no Bessa.

Resultados e programa da nona jornada:

- Sexta-feira, 27 out:

Arouca -- Moreirense, 0-1

- Sábado, 28 out:

Portimonense - Estoril Praia, 15:30

Benfica - Casa Pia, 18:00

Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves, 18:00

Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 29 out:

Rio Ave - Farense, 15:30

Estrela da Amadora - Famalicão, 18:00

Vizela - FC Porto, 20:30

- Segunda-feira, 30 out:

Boavista -- Sporting, 20:15

PFO // VR

Lusa/Fim