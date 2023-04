Num encontro que chegou a estar vários minutos interrompido para assistência a um adepto nas bancadas, Báez, 32.º do ranking ATP, venceu Cachín, 67.º, por 6-4 e 7-6 (7-2), em duas horas e 14 minutos.

"Em alguns momentos senti-me bem, noutros mal. Foi um encontro complicado. Creio que foi um jogo muito mental e difícil. Jogar com um argentino é sempre complicado e é um grande jogador, que tem vindo a ganhar alguns encontros e tem vindo a subir [de nível]. Respeito-o muito como jogador e acho que hoje deu para ver isso dos dois lados. Estou muito contente por ter passado", comentou Sebástian Báez, desejando "boa sorte" ao compatriota "para o que aí vem".

Depois de somar a sétima vitória consecutiva no court central do Clube de Ténis do Estoril, o argentino confessou que, "mais do que as condições e as boas sensações" que encontra neste lugar", sente-se "muito confortável entre as pessoas do torneio", uma "confiança e tranquilidade" que o ajudam a "dar o melhor em cada encontro."

Na próxima ronda, Báez vai encontrar o português João Sousa, 147.º da hierarquia mundial, ou o norueguês Casper Rudd, quinto do mundo, que se defrontam ainda hoje no Clube de Ténis do Estoril.

"Não tenho preferência. Sei que vão disputar um encontro complicado, mas o meu foco está noutra coisa, sobretudo em mim", frisou o quinto cabeça de série.

