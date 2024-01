Campeã Sabalenka vence Krejcikova e está nas meias-finais do Open da Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do ranking mundial, continua a defesa do título e apurou-se hoje para as meias-finais do Open da Austrália, depois de vencer a checa Barbora Krejcikova em apenas dois sets.