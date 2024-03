Na primeira bateria dos 'quartos', a australiana Tyler Wright (12,67 pontos em 20 possíveis), bicampeã mundial (2016 e 2017), ganhou à havaiana Gabriela Bryan (11,27) e, logo depois, a brasileira Tatiana Weston-Webb (13,86), vencedora em Supertubos em 2022, eliminou a havaiana Bettylou Sakura Johnson (12,17).

A seguir, no terceiro 'heat', foi a norte-americana Lakey Peterson (10,67) a garantir uma vaga entre as semifinalistas, derrotando Caroline Marks (10,50) com uma onda surfada mesmo em cima da buzina que marca o final da bateria.

E o duelo da quarta bateria também foi renhido, com a francesa Johanne Defay (12,17) a levar a melhor sobre a brasileira Luana Silva (11,93), confirmando a tendência de sucesso das surfistas mais experientes nesta manhã, com a exceção de Caroline Marks que, apesar de só ter 22 anos, já conta com um título mundial no currículo.

A competição arrancou logo às 07:00 na praia de Supertubos, com ondas mais pequenas do que na segunda-feira, mas com boa formação, e com vento ligeiro e favorável.

Depois de concluídos os 'quartos' femininos, a organização decidiu, às 09:00, interromper a prova até, pelo menos, às 11:00, de forma a decidir se coloca também na água os quartos de final masculinos, uma vez que o pico da maré vazia é às 10:00.

Quando a competição for retomada, vai decorrer o duelo entre os norte-americanos Jake Marshall e Crosby Colapinto na primeira bateria.

O australiano Ethan Ewing defronta o marroquino Ramzi Boukhiam no segundo 'heat', o brasileiro Gabriel Medina enfrenta o italiano Leonardo Fioravanti no terceiro, e o confronto entre o norte-americano Griffin Colapinto e Joan Duru vai definir o último dos semifinalistas.

Na segunda-feira, ficaram pelo caminho os cinco primeiros do ranking da Liga Mundial de Surf (WSL): John John Florence (Havai, Estados Unidos), Jack Robinson (Austrália), Barron Mamiya (Havai, Estados Unidos), Jordy Smith (África do Sul) e Connor O'Leary (Austrália).

E também caíram os portugueses Frederico Morais e Matias Canhoto, na terceira ronda, depois de Joaquim Chaves e Francisca Veselko terem sido eliminados no domingo, nas repescagens.

O período de espera da etapa portuguesa do circuito de elite da WSL arrancou em 06 de março e vai decorrer até 16 de março, em Peniche, Leiria.

