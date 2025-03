Camila Rebelo ganhou a final A dos 100 costas com 1.01,09 minutos, menos seis centésimos do que a espanhola Sara de Vicente (1.01,15), com o terceiro lugar a ficar com a também espanhola Estella Nollgen (1.01.19).

A olímpica do Louzan/Efapel, recordista de Portugal dos 100 costas com 1.00,52, conseguiu assim o seu terceiro pódio no Open de Espanha, que decorre em Sabadell, na Catalunha, somando às duas medalhas de ouro uma de prata, com o segundo lugar dos 200 costas na sexta-feira.

Já Kevins Apseniece ganhou o bronze nos 200 mariposa, com 1.59,62 minutos, apenas superado pelos espanhóis Arbidel Alvarez (1.56,70) e Miguel Novoa (1.56,89), primeiro e segundo, respetivamente.

Mariana Cunha terminou também em terceiro lugar na final A dos 200 mariposa, voltando a demonstrar o seu bom momento de forma, depois do ouro de sexta-feira nos 100 mariposa.

A portuguesa tocou na parede com o registo de 2.13,08, garantindo o bronze, tendo sido superada pela espanhola Laura Garzas (2.09,06) e pela belga Sarah Dumont (2.10,09).

Por seu turno, o olímpico João Costa (recordista português com 53,17 segundos) terminou no 5.º lugar dos 100 costas (55,15 segundos) numa final A dominada pelo espanhol Hugo Oliveira (53,70).

DN // AO

Lusa/Fim