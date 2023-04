Cabral e Borges eliminados nas meias-finais de pares do Estoril Open

Francisco Cabral e Nuno Borges caíram hoje nas meias-finais do Estoril Open, diante dos belgas Sander Gille e Joran Vliegen, e não vão defender o título de pares conquistado no ano passado no Clube de Ténis do Estoril.