Com o triunfo de hoje, a liderança do Grupo B já não escapa aos 'tubarões', uma vez que somam seis pontos em dois jogos, depois de na primeira jornada terem vencido o Gana por 2-1, faltando apenas uma partida para o fim da primeira fase da prova.

Na partida de hoje, Cabo Verde foi manifestamente superior, tendo marcado o primeiro golo por Bebé, que já alinhou em várias equipas portuguesas, como o Benfica, aos 32 minutos da partida, num livre em que o guarda-redes moçambicano Hernâni foi mal batido.

O conjunto cabo-verdiano dilatou a vantagem aos 51 minutos, através de um tento conseguido pelo capitão Ryan Mendes, que 'roubou' a bola ao defesa moçambicano Edmilson na grande área.

Quando as 'mambas' tentavam reduzir a desvantagem, os 'tubarões' voltaram a marcar ao minuto 69, num remate de fora da área de Kevin Pereira.

Com a derrota de hoje, a seleção moçambicana continua com um ponto, fruto do empate a dois golos com o Egito, na jornada inaugural, tal como o Gana, enquanto os egípcios somam dois e estão em segundo.

Moçambique, que vai agora enfrentar o Gana, parte para a última jornada ainda com hipóteses de apuramento para os oitavos de final, cujas vagas são para os dois primeiros de cada grupo, bem como para os quatro melhores terceiros, enquanto Cabo Verde, já apurado, fecha a fase de grupos frente ao Egito.

PMA // AJO

Lusa/Fim