Cabo Verde revela convocados para enfrentar Botsuana na corrida à CAN2025

O selecionador cabo-verdiano, Bubista, chamou hoje 26 jogadores, dos quais oito a atuar em Portugal, para as partidas com o Botsuana, a contar para o apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol em 2025.