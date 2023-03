"Reconhecemos que, mesmo não tendo as melhores condições, conseguimos superar por amor ao país, resiliência e talento. Isso é importantíssimo. O nosso compromisso é continuar a apoiar na criação de melhores condições para mais participações e qualificações. Vamos garantir uma boa preparação e participação no mundial. Mas nada se substitui à vontade de ser vencedor", afirmou Ulisses Correia e Silva, após receber, na Praia, os jogadores da seleção cabo-verdiana.

Cabo VErde qualificou-se em 26 de fevereiro último, pela primeira vez, para o Campeonato do Mundo de basquetebol, o mais pequeno país a atingir o feito, na fase de apuramento africano que decorreu em Angola.

"É um orgulho para todo o país, levar e elevar o nome de Cabo Verde, as cores, a nossa bandeira e o nosso hino. Quando se compete ao mais alto nível, com incríveis resultados, é um sinal muito forte que se dá enquanto seleção e nação (...) O meu apelo vai no sentido de pedir o engajamento das empresas que apoiaram e outras que ainda não tiveram esta oportunidade, para se juntarem a esta causa nacional. Juntos somos mais fortes", acrescentou o chefe do Governo.

Segundo a Federação Internacional de Basquetebol, Cabo Verde (cerca de 500 mil habitantes) tornou-se na "mais pequena nação" a classificar-se para uma fase final do Campeonato do Mundo da modalidade, batendo o recorde anteriormente estabelecido por Montenegro (620 mil habitantes), na competição de 2019.

Cabo Verde terminou a fase de qualificação na terceira posição do Grupo E, com 16 pontos, os mesmos de Angola, num grupo ganho pela Costa do Marfim, com 18 pontos.

Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egito, Angola e Cabo Verde serão os representantes africanos no próximo Campeonato do Mundo de basquetebol, que vai decorrer de 25 de agosto a 10 de setembro no Japão, Indonésia e Filipinas.

