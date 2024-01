"Infelizmente, esgotaram-se as camisolas. Estamos à espera que cheguem mais", referiu à Lusa, Flávio Rocha, responsável pela Casa do Benfica, na Praia, um dia depois de Cabo Verde ter garantido a presença nos quartos de final da CAN2023.

Noutro ponto da cidade, a Senna Sport vendeu em duas semanas aquilo que costuma vender num ano, cerca de 360 camisolas, explicou Graciete Alves, ao mostrar que só restam sete e de um modelo mais antigo.

Cabo Verde qualificou-se na segunda-feira para os quartos de final, igualando a melhor prestação de sempre, obtida no CAN de 2013, na altura com apenas 16 equipas, em vez das 24 atuais -- em 2013, após a fase de grupos seguiam-se os quartos de final, enquanto este ano os 'tubarões' já passaram os oitavos de final (vitória por 1-0 frente à Mauritânia).

Flávio Rocha espera que, com o apuramento para os quartos de final, a procura seja "ainda maior", pelo menos até sábado, quando Cabo Verde defronta Marrocos ou a África do Sul.

"Há muita procura, todos os dias recebemos ligações e pessoas a passarem para comprar", afirmou, indicando que a camisola de cor vermelha (um dos equipamentos alternativos da seleção) tem sido, ali, a mais vendida.

Na Casa do Benfica, os preços variam entre 3.800 e 4.200 escudos (34 a 38 euros) por camisola e entre os clientes há até emigrantes nos Estados Unidos de América.

A corrida ao equipamento da seleção não tem paralelo e Graciete Alves disse à Lusa que, sem a CAN2023, no resto do ano, são os emigrantes quem mais procura as camisolas, para as levar para outros países.

Outros produtos também registam uma subida na procura, como os cachecóis a 1.400 escudos (12,71 euros).

A responsável pela loja recebe pedidos diários e tem contactado a Federação Cabo Verdiana de Futebol, em busca de novos fornecimentos: "A Federação disse que já encomendou, mas ainda não sabemos quando é que as camisolas vão estar disponíveis".

Cabo Verde qualificou-se na segunda-feira, pela segunda vez para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, ao vencer a Mauritânia, por 1-0, em Abidjan.

O capitão Ryan Mendes marcou, aos 88 minutos, de grande penalidade, o único golo da partida.

