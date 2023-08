No final dos 146,7 quilómetros, entre Boticas e Fafe, Bustamente venceu em 3:34.26 horas, o mesmo tempo dos espanhóis Mikel Iturria e Luis Ángel Maté, ambos da Euskaltel-Euskadi, segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Stüssi mantém a liderança, com 28 segundos de avanço sobre o russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor) e sobre Luis Ángel Maté.

No sábado corre-se a nona e penúltima etapa, entre Paredes e o alto da Senhora da Graça, em Mondim de Bastos, num percurso de 174,5 quilómetros, com três contagens de montanha de primeira categoria, a última coincidente com a meta.

