Glenn Irwin venceu de novo e estendeu a sua liderança no BSB

No que foi talvez a corrida mais animada do fim-de-semana de BSB em Snetterton, Glenn Irwin veio para a frente para ganhar com a Fireblade da Honda Britain, numa corrida que começou por ter como líder Chris Iddon, depois Josh Brookes, e a dada altura Tommy Bridewell, configurando um trio de Ducati em batalha campal à frente, antes do piloto da Honda carregar e se vir intrometer na luta pela vitória com manobras bem calculadas, acabando por se afastar uns metros das Ducati para vencer mais uma vez….

No campeonato, Irwin lídera agora por 118 pontos contra 95 de Bridwell 86 de Iddon e 82 de Brookes…