Kyle Ryde festejou esta tarde uma primeira vitória emocional no Campeonato Britânico de Superbikes Bennetts, em Silverstone, tornando-se o sétimo piloto diferente a alcançar a vitória, com a equipa Suzuki Buildbase a tornar-se a quinta equipa vencedora em 2020.

No início da corrida, Ryde e Josh Brookes estavam a disputar a liderança, com o piloto da Ducati VisionTrack a andar à frente do campo na segunda volta, e o australiano manteve a posição apesar da pressão do seu rival até aos instantes finais.

Ryde conseguiu fazer uma ultrapassagem a três voltas do fim, para empurrar Brookes de volta ao segundo lugar e o piloto da Buildbase Suzuki fez algumas voltas rápidas para se afastar de Brookes e Jason O’Halloran na terceira posição, para cruzar a linha de chegada com uma vantagem de 1m e 686s.

No entanto, a batalha pelo pódio foi até ao fim e Brookes conseguiu afastar O’Halloran, enquanto o seu companheiro de equipa da Yamaha McAMS e vencedor da corrida de ontem, Tarran Mackenzie, foi forçado a sair com um problema técnico no início da corrida.

O líder do campeonato, Glenn Irwin, tinha lutado até ao quarto lugar, suficiente para manter a vantagem no topo da classificação para a Honda Racing e fugiu do grupo em perseguição numa batalha intensa pelo quinto lugar.

Depois de algumas batalhas incrivelmente renhidas e a ordem em constante mudança, Bradley Ray igualou o seu melhor resultado da temporada com um quinto lugar, afastando Tommy Bridewell que subiu a ordem nos estágios finais.

Lee Jackson afastou o seu companheiro de equipa das FS-3 Kawasaki, Danny Buchan, para o oitavo lugar, com Ray e Bridewell a reclamarem o nono lugar, caindo uma posição de onde cruzou a linha por ter ultrapassado os limites da pista na última volta na curva sete. Héctor Barberá completou o top 10 na BMW da Rich Energy OMG Racing.

Bennetts British Superbike, Silverstone, resultado da 8ª ronda:

1-Kyle Ryde (Buildbase Suzuki)

2- Josh Brookes (VisionTrack Ducati) +1,686s

3- Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) +1,760s

4- Glenn Irwin (Honda Racing) +3,383s

5 – Bradley Ray (SYNETIQ BMW) +10,592s

6- Tommy Bridewell (Oxford Products Racing Ducati) +10,984s

Lee Jackson (Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki) +11,183s

7 – Danny Buchan (Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki) +13,279s

8 – Andrew Irwin (Honda Racing)

9 -Héctor Barberá (Rich Energy OMG Racing BMW) +13.416s