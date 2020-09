A confirmar as diferenças provocadas pelo traçado muito particular de Silverstone, Tarran Mackenize na Yamaha MacAms foi o vencedor da manga de sábado do BSB com Kyle Ryde segundo na Suzuki e Jason O’Halloran terceiro na segunda Yamaha MacAms e os irmãos Irwin a perder o pódio por pouco em quarto e quinto nas Honda, quando Brookes foi sexto e crescido em separado dele Porlide Jackson naquelas aqui FS3Tudo isto resulta no maior equilíbrio do campeonato antes das corridas de hoje