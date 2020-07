A mundialmente famosa Honda Ron Haslam Race School em Donington Park vai fechar definitivamente em breve, anunciaram Ron e Ann Haslam.

Fundada à custa da reputação da carreira de motociclismo estelar de Haslam, que rendeu vários anos no Mundial de 500, três campeonatos mundiais e quatro campeonatos britânicos, a Ron Haslam Race School, geria em conjunto com a sua mulher Annie tornou-se uma atração incontornável do circuito de Donington Park.

Ron na Honda ELF500

No entanto, num comunicado emitido pela dupla, a Haslam Race School confirma que vai encerrar depois de completar os últimos 10 dias reservados para iniciar novos desafios, acrescentando que continuará a “fornecer formação e partilha dos conhecimentos e experiência de Ron para todos nesta grande indústria e desporto”.

“É com grande tristeza que Ron e Ann Haslam anunciam que este será o nosso último ano para a Honda Ron Haslam Race School”, confirma um comunicado. “Estamos a correr há 24 anos e tivemos mais de 86.000 grandes clientes. Gostaríamos de agradecer à Honda todo o seu apoio no fornecimento da melhor gama de motocicletas, desde as 125cc às Fireblade. A formação, tanto dentro como fora de pista, foi construída de acordo com as necessidades individuais dos clientes e, mais importante, para todos se poderem divertir e tornar a sua pilotagem mais segura.”

A declaração conclui uma mensagem de agradecimento àqueles que permaneceram envolvidos no negócio durante estes tempos particularmente difíceis do Covid-19.

“Temos tido tanto sucesso, com o reconhecimento mundial que é devido também aos fantásticos funcionários e instrutores que temos tido ao longo dos anos. Esperamos poder trabalhar juntos em algo novo no futuro.”

Dos primeiro a comentar , o filho do casal Leon, piloto HRC em Superbike, disse: “É uma pena, mas conhecendo aqueles dois como eu conheço, não tarda que estejam aí com outro projecto!”