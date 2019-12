BSB: James Hillier e Kawasaki Bournemouth separam-se O piloto especializava-se na Ilha de Man, mas a equipa é bem conhecida do BSB desporto MotoSport desporto/bsb-james-hillier-e-kawasaki-bournemouth_5df79c8dde6e187972eeed67





O proprietário da Kawasaki Bournemouth, Pete Extance, diz que “James Hillier é a razão pela qual começamos a correr” e deu-lhe uma despedida emotiva após uma recente separação amigável.

Depois de ganhar destaque em 2008, conquistando o Newcomers Trophy na Ilha de Man TT, no ano seguinte, Hillier assinou pela equipa de Extance para uma campanha de corridas completa em 2009.

Numa parceria que durou uma década, a equipa conquistou 14 pódios na Ilha de Man e nove pódios no North West 200, com destaque para as vitórias nas corridas Superstock Lightweight e 2019 Superstock de 2013 no evento da Irlanda do Norte. No início deste ano, Hillier foi nomeado Homem da Prova no North West 200.

Com uma volta pessoal mais rápida em torno do icónico percurso de TT de 214 Km/h durante o TT sénior de 2015, Hillier e a Kawasaki Bournemouth conquistaram uns impressionantes 44 top 10 de um total de 53 partidas.

Hillier e a equipa de Bournemouth também tiveram sucesso no campeonato britânico de Superstock 1000.