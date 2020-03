BSB: Iddon motivado com teste Ducati Iddon é o 2º piloto da PBM ao lado de Brookes desporto MotoSport desporto/bsb-iddon-motivado-com-teste-ducati_5e69046cdcab6f199a2c0f67





Christian Iddon estreou-se na VisionTrack Ducati em Espanha e, após os cinco primeiros dias de testes oficiais do Campeonato Bennetts British Superbike em 2020, acredita que estará numa posição forte antes da estreia da temporada em Silverstone, esta Páscoa a 10, 11 e 12 de Abril.

Iddon terminou a última sessão de teste espanhola no sétimo lugar nas folhas de tempos, aproveitando o tempo de abertura da pista em Monteblanco para se adaptar à Ducati V4 R, antes de continuar o seu progresso em Jerez.

O teste final para a equipa antes da ronda inaugural é em Silverstone, no dia 2 de Abril.

Iddon disse: “Monteblanco foi a primeira paragem e foi a primeira vez que montava o que é basicamente uma moto nova. A moto é a mesmo que o ano passado, mas está recém-construída e acho que estamos à espera de novas peças antes do próximo teste em Silverstone.”

“Monteblanco serviu um propósito e tive muitas voltas e aprendi a dar a volta à nova equipa. Foi a primeira vez que trabalhei com o meu lado da garagem, apesar de já ter estado com eles uma vez antes do Natal, mas foi a primeira vez com a minha equipa completa. Foi bom começar a ter uma relação com eles e escusado será dizer, que são uma equipa muito profissional.”

“Do meu lado, tratava-se de aprender a moto realmente e continuar a dar voltas, porque a Ducati V4 é tão diferente de tudo o que já tinha montado antes e eu estava apenas a ter um primeiro contato e depois fomos para Jerez e isso foi muito mais um cenário normal de teste.”

“Senti-me muito bem no primeiro dia em Jerez e a moto parecia-se muito mais com a minha, e foi a primeira vez que senti que tinha andado bem com a Ducati. Foi um dia muito positivo; Não fui super rápido, mas estava mais do que contente com o nosso ritmo em pneus velhos, o que é muito bom.”

“Não fomos para um ataque ao tempo, não me sentia preparado para um de qualquer maneira, por isso, na verdade, as folhas de tempos não parecem tão boas como deviam ser, mas acho que estamos melhor do que aquilo que mostra no papel. O último dia foi um pouco afetado com o tempo e eu não fiz a última sessão de qualquer maneira, mas já estou ansioso para voltar a andar de moto em Silverstone para o teste; é uma moto capaz e estou realmente ansioso para desbloquear todo o potencial do que é capaz de fazer.”