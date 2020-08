No início da corrida, Josh Brookes conseguiu saltar da pole position a bordo da Ducati VisionTrack, mas no Old Harpin Glenn Irwin já tinha feito um movimento para liderar o pelotão à frente do seu rival australiano e de um comboio de pilotos, incluindo Tommy Bridewell e Christian Iddon.

Iddon estava em movimento e logo ficou em terceiro lugar na segunda Ducati VisionTrack com Andrew Irwin por perto depois do piloto da Honda Racing ter recuperado de um grande momento na primeira volta.

O trio principal era então liderado por Glenn Irwin à frente do seu irmão Andrew pela quinta volta, quando este fez uma manobra sensacional por fora de Iddon em Craner Curves. No entanto, Jason O’Halloran também estava a ocupar o quarto lugar na Yamaha McAMS à sexta volta.

O’Halloran foi pressionado por Tommy Bridewell e o piloto da Ducati Oxford Products fez a sua jogada na sétima volta, e depois defendeu enquanto tentava subir na ordem. O’Halloran estava pronto para ripostar e tinha voltado à frente na volta 13, quando Bridewell foi atacado por Danny Buchan, com os dois a trocar de lugares durante a volta.

O’Halloran, entretanto, tinha Iddon na mira e foi para a frente na volta 16 para colocar a sua Yamaha McAMS a uma distância impressionante dos dois companheiros de equipa da Honda Racing. antes de Bridewell baixar Iddon quando passou para a quarta posição.

O’Halloran passou então para segundo, com um movimento decisivo sobre Andrew Irwin, que aproveitou para recuperar a posição na Curva de Schwantz.

Enquanto Glenn e Andrew Irwin ocupavam posições 1-2 na pista, Bridewell fez a sua jogada para arrebatar o terceiro lugar de O’Halloran. No entanto, na volta 24, um pequeno erro custou caro e, apesar de ter conseguido salvar uma queda, teve de voltar a juntar-se à luta mais abaixo.

Na frente, Glenn Irwin ainda estava a afastar Andrew Irwin, com O’Halloran ansioso para levar a melhor sobre os pilotos da Honda Racing. O trio esteve colado na última volta, mas na travagem para Roberts, Andrew foi capaz de mergulhar por dentro para assumir a liderança até à linha.

O irmão Glenn conseguiu cruzar a linha em segundo e apenas 0,094s à frente de O’Halloran, que conquistou o seu primeiro pódio em 2020 para a Yamaha McAMS.

Kyle Ryde teve uma corrida incrível para conseguir o seu melhor resultado no quarto lugar para a equipa Suzuki Buildbase depois de passar Buchan que completou o top 5 para a Kawasaki Massingberd-Mundy.

Bennetts British Superbike, Donington Park, Corrida 2: