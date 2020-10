A caminho de se sagrar campeão do Britânico de Superbike BSB de 2020, Josh Brookes, apropriadamente, venceu as duas últimas corridas do ano.

O Australiano da Vision Track Ducati de Paul Bird venceu a corrida final em Brands Hatch, como já tinha feito na anterior sobre Jason O’Halloran e Chris Iddon, mas desta os seus adversários mais próximos foram a dupla da MacAms Yamaha de Tarran Mackenzie e O’Halloran.

No campeonato, Brookes acabou na Vision Track Ducati com 288 pontos contra O’Halloran em segundo com 267 e o seu próprio colega da equipa Ducati com 258 e muito próximo Andy Irwin, que liderou boa parte do início do campeonato na Honda, com 226.